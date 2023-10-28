«Ювентус» — «Верона»: прогноз Егора Титова на матч Серии А

Экс-капитан «Спартака» и сборной России по футболу Егор Титов дал прогноз на матч «Ювентус» – «Верона» в 10-м туре Серии А сезона-2023/2024.

Ставка: победа «Ювентуса» с форой (-1.5) за 2.13.

«Я уверен, что победа над «Миланом» должна вселить уверенность в «Ювентус». Может быть, туринцы даже включатся в чемпионскую гонку. Они почувствовали силу, где-то и везение. Всё-таки миланцы полтора тайма играли в меньшинстве, а пропустили с рикошета. Но везёт сильнейшим.

Лучшие прогнозы на сегодня.

Аллегри – опытный тренер, он знает, как вести себя после таких побед. Он точно не позволит команде расслабиться. И всё-таки это не такая история, как у «Крыльев» после победы над «Спартаком», о которой я рассказывал. «Ювентус» остаётся грандом, серьёзной силой, пусть у него и не лучшие времена. И есть всё-таки проблемы с кадрами в защите, приходится использовать Ругани. Но когда сзади Щенсны – это не так страшно.

«Верона» в прошлом сезоне чудом спаслась. Но в этом чемпионате она снова рядом с зоной вылета. Задача та же – спастись. На большее веронцы не претендуют. В прошлом туре уступили дома «Наполи» — 1:3.

Здесь ставлю на «Юве» с форой (-1.5). Кин классно сыграл с «Миланом», жду от него гола здесь. Влахович может что-то придумать. Есть кому подать на них – это и Костич, и Веа, а оба форварда здорово играют на «втором этаже». Дальними ударами могут удивить Локателли, Рабьо. Орудия совершенно разные в атаке «Ювентуса». А пропустить не должны. «Верона» за девять туров всего шесть мячей забила», — сказал Титов.