«Барселона» — «Реал» Мадрид: ставка Александра Мостового на матч Примеры

Легендарный форвард «Спартака», испанской «Сельты» и сборной России Александр Мостовой предложил ставку на матч испанской Примеры «Барселона» — «Реал» Мадрид.

Ставка: ничья за 3.70.

«Главный матч не только испанского чемпионата, но и, пожалуй, европейского футбола состоится уже на этих выходных. «Барселона» в Ла Лиге сыграет с «Реалом». Это первая официальная встреча двух грандов в этом сезоне. Думаю, мы увидим настоящий поединок двух топовых соперников.

Лучшие прогнозы на сегодня.

Обе команды уверенно проводят сезон, в таблице Ла Лиги они стоят в топ-3 — между ними всего одно очко разницы. Каталонцы ни разу в этом розыгрыше Примеры не уступали. Но вот ничьих у сине-гранатовых было больше, чем у «сливочных». Так что команда Хави располагается на третьей строчке, а подопечные Анчелотти — на первой. Между ними ещё присутствует «Жирона», но я не думаю, что так будет продолжаться весь сезон. Конечно, по итогу борьба за первое место будет идти между этими двумя командами.

Оба клуба сейчас могут поспорить на тему того, сколько у них важных игроков находятся в лазарете. И тут действительно ситуация примерно равная — обе выступают без некоторых ключевых футболистов. Так, у команды Анчелотти отсутствуют Куртуа, Милитао, Себальос, под вопросом участие Беллингема. А «Барселона», скорее всего, не сможет задействовать в этом матче Де Йонга, Левандовского и Педри. Зато вот к тренировкам у сине-гранатовых вернулся Рафинья.

В общем, я тут очевидного фаворита не вижу. Соперники действительно подходят к очной встрече примерно в равной форме. Они давно не проигрывали. Так что я рискну и предположу, что победителя они не выявят», — сказал Мостовой.