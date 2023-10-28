«Барселона» — «Реал» Мадрид: ставка Романа Павлюченко на игру чемпионата Испании

Бывший форвард «Спартака» и «Тоттенхэма» Роман Павлюченко дал прогноз на матч испанской Примеры «Барселона» — «Реал» Мадрид.

Ставка: ничья за 3.70.

«Долгожданное испанское противостояние — «Барселона» против «Реала». Сложно тут определить явного фаворита. Соперники находятся не в самых своих лучших кондициях.

Обе команды идут на беспроигрышных сериях. В этом аспекте лидирует «Барселона», которая вообще в этом сезоне ни разу пока не проиграла. «Реал» же в принципиальном матче с «Атлетико» в конце сентября уступил — 1:3. Но вот именно побед у мадридцев было больше — каталонцы чаще играли вничью. Из-за этого в таблице команда Анчелотти стоит выше. Впрочем, подопечные Хави отстают от соперника всего на очко.

Лучшие прогнозы на сегодня.

Обе команды играют в Лиге чемпионов. На неделе они с одинаковым счётом 2:1 победили соперников. У «Реала» был выезд в Португалию к «Браге», а «Барселона» у себя дома принимала «Шахтёр». В еврокубке каких-либо сенсаций соперники пока не выдавали, стабильно выигрывали.

На самом деле, тяжело тут предсказать победителя. У кого с первых минут пойдёт игра, тот и выиграет. До этого оба противника выдавали и неоднозначные матчи, в которых спокойно могли проигрывать, и те, в которых уверенно громили соперников. Не помогает в прогнозе и отсутствие из-за травм некоторых ключевых игроков у обоих коллективов — тут у них тоже почти равная ситуация.

Да, «Барселона» играет дома. Но она в этом сезоне выступает не на «Камп Ноу». Конечно, свои болельщики всё равно придут и поддержат команду. Но я думаю, что сегодня противники не выявят победителя. В плане игровой формы и состава у них нет преимуществ», — сказал Павлюченко.