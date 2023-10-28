«Барселона» — «Реал» Мадрид: прогноз Константина Генича на «эль класико»

Известный комментатор Константин Генич дал прогноз на матч Примеры «Барселона» — «Реал».

Ставка: «Реал» не проиграет и ТМ 4.5 за 1.78.

«Суперигра и супервывеска пройдёт в Барселоне. У каталонцев большое количество проблем. Даже поменяли арбитра на этот матч. И те и другие в целом удачно сыграли на неделе в Лиге чемпионов. «Барселона» обыграла «Шахтёр», а «Реал» на выезде победил «Брагу».

Лучшие прогнозы на сегодня.

В лазарет «Барселоны» добавился ещё один игрок. Жоау Феликс не поможет каталонцам, но вроде бы восстановился Рафинья. Испанская пресса пишет, что Левандовски, если будет необходимость, сможет сыграть минут 15. Де Йонг не сыграет, как и Педри, поэтому в бой идут одни малыши. Вот такая «Барселона» против мощного «Реала», который в этом сезоне играет убедительно, за исключением осечки в мадридском дерби.

Несмотря на то что матч будет на выезде, «Реал» всё же выглядит мускулистее. Есть Винисиус, Родриго.

В «эль класико» всегда есть фактор непредсказуемости, напрашивается «обе забьют», но и то не факт. Я же думаю, что «Реал» не проиграет в этом матче, а в игре будет забито не больше пяти мячей. Мой прогноз — Х2 и ТМ 4.5», — сказал Генич.