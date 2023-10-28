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«Ростов» — «Локомотив»: прогноз Алексея Андронова на игру РПЛ

«Ростов» — «Локомотив»: прогноз Алексея Андронова на игру РПЛ
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Известный комментатор Алексей Андронов дал прогноз на матч РПЛ «Ростов» — «Локомотив».

Ставка: ничья за 3.70.

«Очень нестабильный в этом сезоне «Ростов», и матчи не похожи один на другой, поэтому крайне тяжело что-то из них вычленить. Бывает так, что команду болтает, но всё-таки ты понимаешь, в какой футбол она играет. В случае с «Ростовом» это не совсем так.

Лучшие прогнозы на сегодня.

У «Локомотива» тоже есть определённые проблемы, хотя, наверное, он посильнее смотрится, но молодой центр защиты, много вообще вопросов к действиям команды в обороне.

МИР Российская Премьер-лига . 13-й тур
28 октября 2023, суббота. 16:30 МСК
Ростов
Ростов-на-Дону
Не начался
Локомотив М
Москва
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Мне кажется, что эта игра — идеальный вариант для того, чтобы ставить на ничью. 3.7 — коэффициент очень большой, но я бы легко здесь увидел что-то вроде 0:0 или даже, скорее, 1:1, потому что ни та ни другая команда, как мне кажется, не обладает достаточным запасом класса, чтобы гарантировать себе победу. Обмен голами может случиться. В общем, мне кажется, что это тот случай, когда надо рисковать коэффициентом на ничью. Уверенность, разумеется, 7 по 10-балльной системе, потому что больше такой быть не может. Но 3.7 за ничью мне очень нравится», — сказал Андронов.

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