«Крылья Советов» — «Оренбург»: прогноз Константина Генича на игру РПЛ 28 октября

Комментатор чемпионата России и еврокубков Константин Генич дал прогноз на матч «Крылья Советов» – «Оренбург» в 13-м туре РПЛ сезона-2023/2024.

Ставка: индивидуальный тотал «Крыльев Советов» больше 1.5 за 1.92.

«Крылья Советов» дома будут принимать «Оренбург». Команды на разных полюсах турнирной таблицы: «Крылья» — третьи, «Оренбург» — 15-й. Два поражения подряд в чемпионате у тех и у других. Если брать с учётом Кубка, то «Крылья», как мы помним, ещё и 0:3 проиграли «Ахмату». В общем, сейчас не всё благополучно у «Крыльев». После яркой победы над «Спартаком» определённый спад наступил. В последнем матче неплохо «Крылья» смотрелись против «Зенита», особенно в первом тайме, но силёнок не хватило и по итогу проиграли, чуть подсластив поражение, которое могло быть крупным, голом Ежова в самой концовке (1:3).

Лучшие прогнозы на сегодня.

«Крылья» — самая результативная команда чемпионата за 12 туров. Только один матч был, когда самарцы не сумели забить. Это было на выезде в матче с «Пари НН», но «Нижний» здорово обороняется, чего не скажешь об «Оренбурге». Не сказать, что «Оренбург» много забивает в этом сезоне, но пропускает много — 20 мячей уже. У «Крыльев» будут моменты, тут вопрос реализации, вопрос правильного использования потенциала в этом матче. Плюс у «Оренбурга» не сыграет основной центральный защитник Гойкович (из-за дисквалификации).

Поэтому мой прогноз на эту встречу – «тотал «Крыльев Советов» больше 1.5» за 1.92. Верю, что Салтыков, Рахманович, Гарре справятся с этой задачей и два мяча минимум «Оренбургу» забьют», — сказал Генич.