«Наполи» — «Милан»: ставка Александра Мостового на матч Серии А

Легендарный форвард «Спартака», испанской «Сельты» и сборной России Александр Мостовой предложил ставку на матч Серии А «Наполи» — «Милан».

Ставка: ТБ 2.5 за 1.95.

«Наполи» и «Милан» встретятся в десятом туре итальянского чемпионата. Обе команды в последнее время выступали не так стабильно. Так что их встреча должна выйти остросюжетной.

Неаполитанцы выступают не лучшим образом в этом сезоне, точно не так, как в предыдущем. Со старта сезона пару раз клуб уже успел проиграть и сыграть вничью. В том числе команда Гарсии не сумела выиграть у «Дженоа» (2:2), «Болоньи» (0:0) и «Фиорентины» (1:3). Но в остальных встречах клуб добивался успеха. В таблице Серии А «Наполи» идёт на четвёртой строчке и сильно от лидеров не отстаёт.

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«Милан» же по итогам последнего тура потерял лидерство в лиге — уступил «Ювентусу» в тяжёлом матче (0:1) и опустился на второе место. Но отставание команды Пиоли от «Интера» минимальное. Так что коллектив всё ещё находится в чемпионской гонке. В большинстве матчей миланцы выигрывали — в чемпионате они ещё ни разу не сыграли вничью.

Однако в Лиге чемпионов команды показывают совсем разные результаты. «Милан» за три тура набрал только два очка. На неделе команда проиграла «ПСЖ» (0:3). А вот «Наполи» уступил только «Реалу» (2:3). В двух других турах коллектив из Неаполя побеждал.

Их матч, думаю, получится результативным. Обе команды терпят неудачи время от времени. А в таблице они борются за первые строчки. Так что в обороне никто отсиживаться не станет», — сказал Мостовой.

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