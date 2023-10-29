«Пари НН» – «Сочи»: прогноз Константина Генича на матч РПЛ

Комментатор чемпионата России и еврокубков Константин Генич дал прогноз на матч «Пари НН» – «Сочи» в 13-м туре РПЛ сезона-2023/2024.

Ставка: ТМ 2.5 за 1.60.

«Команды по-разному выступают в этом сезоне, понятное дело. «Сочи» одержал наконец-то победу на выезде, отгрузив 4 мяча в ворота «Урала». Но была еще история раньше, когда «Сочи» 4 забил в ворота «Ростова», а потом последовала серия из 9 поражений подряд. Сумеет ли «Сочи» поддержать этот заданный темп, вот эту позитивную волну — это пока большой вопрос. Не будет в этом матче Луки Джорджевича, он пропускает матч из-за дисквалификации.

Лучшие прогнозы на сегодня.

У «Пари Нижний Новгород» не сыграет Кирилл Гоцук. «Пари НН» немного забивает — всего 11 мячей, столько же команда пропустила. И дома «Пари НН» — одна из лучших команд российского чемпионата, если мы берем отрезок из 12 туров. Да, без Гоцука будет сложновато, но зато сыграет Майга, который пропустил матч против «Спартака», так как висит на трех желтых карточках.

В общем, вряд ли здесь будет открытый футбол, и те и другие играют в 3 центральных защитника, играют достаточно плотно в середине поля. Поэтому, мне кажется, «низ» в этом матче напрашивается. Можно сыграть за 1,6 тотал меньше 2,5 мяча», — сказал Генич.