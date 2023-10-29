Матч-центр Новости Топ-матчи дня Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Ставки Новости

«Динамо» – «Урал»: прогноз Егора Титова на матч 13-го тура РПЛ

«Динамо» – «Урал»: прогноз Егора Титова на матч 13-го тура РПЛ
Аудио-версия:
Комментарии

Экс-капитан «Спартака» и сборной России по футболу Егор Титов сделал прогноз на матч «Динамо» – «Урал» в 13-м туре РПЛ сезона-2023/2024.

Ставка: обе забьют за 1.90.

«Обе команды давно не выигрывали в чемпионате. В прошлом туре яркий матч был у динамовцев с «Локомотивом» по содержанию, но голов в нем не случилось. Нонсенс, что «Динамо» не пропускает уже в трех матчах подряд. Еще больше лично меня шокирует, что динамовцы 2 подряд игры в чемпионате закончили 0:0. Ни с «Факелом», ни с «Локомотивом» такого не должно было быть, конечно. Моментов хватало и у тех, и у других ворот. В третий раз такого чуда точно не будет.

Лучшие прогнозы на сегодня.

Уверен, динамовцы будут играть максимально агрессивно, от них требуют побед. Руководство уже высказывало свое недовольство. Здесь Личка выпустит самый атакующий вариант состава, чтобы подавить «Урал». Но екатеринбуржцы умеют контратаковать, там неплохой подбор футболистов в группе атаки. Поэтому шансы будут и у гостей, которые тоже выйдут заряженными после 1:4 в домашней встрече с «Сочи». На такое нужно реагировать.

МИР Российская Премьер-лига . 13-й тур
29 октября 2023, воскресенье. 16:30 МСК
Динамо М
Москва
Не начался
Урал
Екатеринбург
 Купить билет
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Мне кажется, «Динамо» должно выигрывать, но больше уверенности в ставке «обе забьют». Надо и тем, и другим. Не думаю, что встреча будет закрытой», — сказал Титов.

Класс игроков у чеха выше:
«Динамо» — «Урал». Личка на шаг впереди Гончаренко
«Динамо» — «Урал». Личка на шаг впереди Гончаренко
Комментарии
Новости. Ставки
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023
Приложение для Android