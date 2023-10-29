«Динамо» – «Урал»: прогноз Егора Титова на матч 13-го тура РПЛ

Экс-капитан «Спартака» и сборной России по футболу Егор Титов сделал прогноз на матч «Динамо» – «Урал» в 13-м туре РПЛ сезона-2023/2024.

Ставка: обе забьют за 1.90.

«Обе команды давно не выигрывали в чемпионате. В прошлом туре яркий матч был у динамовцев с «Локомотивом» по содержанию, но голов в нем не случилось. Нонсенс, что «Динамо» не пропускает уже в трех матчах подряд. Еще больше лично меня шокирует, что динамовцы 2 подряд игры в чемпионате закончили 0:0. Ни с «Факелом», ни с «Локомотивом» такого не должно было быть, конечно. Моментов хватало и у тех, и у других ворот. В третий раз такого чуда точно не будет.

Лучшие прогнозы на сегодня.

Уверен, динамовцы будут играть максимально агрессивно, от них требуют побед. Руководство уже высказывало свое недовольство. Здесь Личка выпустит самый атакующий вариант состава, чтобы подавить «Урал». Но екатеринбуржцы умеют контратаковать, там неплохой подбор футболистов в группе атаки. Поэтому шансы будут и у гостей, которые тоже выйдут заряженными после 1:4 в домашней встрече с «Сочи». На такое нужно реагировать.

Мне кажется, «Динамо» должно выигрывать, но больше уверенности в ставке «обе забьют». Надо и тем, и другим. Не думаю, что встреча будет закрытой», — сказал Титов.