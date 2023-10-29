«Динамо» – «Урал»: прогноз Константина Генича на игру чемпионата России

Комментатор чемпионата России и еврокубков Константин Генич сделал прогноз на матч «Динамо» – «Урал» в 13-м туре РПЛ сезона-2023/2024.

Ставка: победа «Динамо» за 1.75.

«Московское «Динамо» сыграет против «Урала». «Урал» давненько в чемпионате не побеждал, команда на 9-м месте в турнирной таблице с отрицательной разницей забитых и пропущенных (-5) и 16 очками в активе. Динамовцы с 18 очками недалеко убежали вперед — они на 6-м месте. У «Динамо» тоже серия из пяти туров кряду, в которых команда в чемпионате не побеждает. Недовольно руководство, нервничает Личка, но ресурсов у «Динамо» более чем достаточно, чтобы наконец-то снова одержать победу.

Лучшие прогнозы на сегодня.

Хорошие моменты были у динамовцев в матче с «Локомотивом» в последнем туре. Там выбор состава был сделан в пользу футболистов, которые не уезжали в расположение сборных. Сейчас ситуация иная — домашний матч. И чтобы не показывать «робингудский» футбол, не раздавать очки таким командам, как «Пари НН», «Факел», сюда, я думаю, можно отнести еще и «Урал», Личке надо сильно постараться, чтобы правильно выбрать состав и тактику на эту игру, дабы продлить неудачную серию «Урала» в чемпионате и прервать свою.

Я думаю, что у динамовцев для этого необходимые возможности имеются. Мой прогноз — победа «Динамо» за 1,75», — сказал Генич.