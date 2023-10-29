ЦСКА — «Краснодар»: ставка Александра Мостового на игру РПЛ

Легендарный форвард «Спартака», испанской «Сельты» и сборной России Александр Мостовой предложил ставку на матч российской Премьер-лиги ЦСКА — «Краснодар».

Ставка: обе забьют за 1.76.

«ЦСКА и «Краснодар» сыграют в 13 туре чемпионата России. Если смотреть только на вывеску, то фаворит не так очевиден. Но я думаю, «быки» в своей нынешней форме тут очки точно не потеряют.

«Краснодар» в прошлом туре неожиданно потерял баллы в матче с «Балтикой» (2:2). Так прервалась серия побед «быков», которая насчитывала пять игр во всех турнирах. В том числе, за этот период подопечным Ивича удалось выиграть у «Динамо» (2:1) и у «Урала» (2:0). Но вот серия без поражений у коллектива намного больше — 12 игр. В очень приличной форме находится сейчас «Краснодар».

Лучшие прогнозы на сегодня.

ЦСКА все никак не может выйти на стабильную серию побед. В десяти последних матчах армейцы выиграли только трижды. Хотя и поражений у них почти не было — только 1:2 с «Факелом». Во всех же остальных играх команда Федотова играла вничью. В таблице РПЛ москвичи идут на седьмом месте, отставая от соперников из топ-3 на три и пять баллов. Так что, если коллектив начнет стабильно выигрывать, то у него есть все шансы на быстрое повышение в турнире.

Да, «Краснодар» тут является более вероятным фаворитом на победу. Однако в прошлом туре РПЛ коллектив не сумел обыграть одного из аутсайдеров чемпионата. А ЦСКА нужно набирать очки, чтобы окончательно не отставать от лидеров турнира. В этом матче будет борьба все 90 минут.

Так что я тут лучше предложу поставить на голы. Мой вариант — обе команды забьют», — сказал Мостовой.