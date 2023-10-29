ЦСКА — «Краснодар»: прогноз Константина Генича на матч РПЛ 29 октября

Комментатор чемпионата России и еврокубков Константин Генич сделал прогноз на матч ЦСКА – «Краснодар» в 13-м туре РПЛ сезона-2023/2024.

Ставка: «Краснодар» не проиграет и ТМ 4.5 за 1.85.

«Winline Матч тура пройдёт в Москве — на «ВЭБ Арене» ЦСКА будет принимать «Краснодар». Важнейшая игра и для команды Владимира Ивича, и, конечно же, для Владимира Федотова. Такое «Владимирское» противостояние между этими командами.

Лучшие прогнозы на сегодня.

Вряд ли футбол получится очень открытым, потому что «Краснодар» в последних матчах пропустил четыре мяча. До этого была хорошая серия, когда «Краснодар» многие матчи провёл «на ноль», где-то выручал Сафонов, надёжно действовала оборона. Но вот в последних матчах два пропустили от «Ростова», два от «Балтики». И «Краснодару» надо, конечно, собраться.

У ЦСКА будет отсутствовать Виллиан Роша, травму получил Максим Мухин. В общем, проблемы с составом у ЦСКА сохраняются. У «Краснодара» все лидеры в строю, все могут играть. И если «Краснодар» сыграет так, как умеет, то в не очень, как мне кажется, содержательном, не очень событийном матче он в Москве может и должен не проиграть. У ЦСКА сейчас долгая серия из ничейных результатов. В последних шести-семи играх только одна победа, а всё остальное это ничьи. Такой ничейный вирус у армейцев имеется. Поэтому, мне кажется, «Краснодар» небольшой, но всё-таки фаворит в этом матче. «Краснодар» не проиграет и тотал меньше 4.5 за 1.85 — мой выбор на эту игру», — сказал Генич.