ЦСКА — «Краснодар»: прогноз Эдуарда Мора на встречу РПЛ

Известный комментатор Эдуард Мор дал прогноз на матч РПЛ ЦСКА – «Краснодар».

Ставка: ничья за 3.65.

«Нас ждёт напряжённая игра. «Краснодар» в хорошей форме. Он идёт на первом месте.

Лучшие прогнозы на сегодня.

У армейцев опять проблемы в обороне. Не сыграет Роша, получил травму Мухин. Безусловно, Федотову придётся латать дыры в обороне. И это ему удастся, я думаю.

Это тренер, который умеет досконально разбирать соперника. ЦСКА хорошо играет против сильных оппонентов. Поэтому мне кажется, что встреча будет осторожной. «Краснодар» тоже показывает довольно прагматичный футбол.

Я думаю, мы увидим минимальное количество забитых мячей. Всё-таки обе команды большое внимание уделяют обороне», — сказал Мор.