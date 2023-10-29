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ЦСКА — «Краснодар»: прогноз Эдуарда Мора на встречу РПЛ

ЦСКА — «Краснодар»: прогноз Эдуарда Мора на встречу РПЛ
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Известный комментатор Эдуард Мор дал прогноз на матч РПЛ ЦСКА – «Краснодар».

Ставка: ничья за 3.65.

«Нас ждёт напряжённая игра. «Краснодар» в хорошей форме. Он идёт на первом месте.

Лучшие прогнозы на сегодня.

У армейцев опять проблемы в обороне. Не сыграет Роша, получил травму Мухин. Безусловно, Федотову придётся латать дыры в обороне. И это ему удастся, я думаю.

Это тренер, который умеет досконально разбирать соперника. ЦСКА хорошо играет против сильных оппонентов. Поэтому мне кажется, что встреча будет осторожной. «Краснодар» тоже показывает довольно прагматичный футбол.

МИР Российская Премьер-лига . 13-й тур
29 октября 2023, воскресенье. 19:30 МСК
ЦСКА
Москва
Не начался
Краснодар
Краснодар
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Я думаю, мы увидим минимальное количество забитых мячей. Всё-таки обе команды большое внимание уделяют обороне», — сказал Мор.

Ещё один прогноз на матч:
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ЦСКА — «Краснодар». Федотов ослаблен, а Ивичу это на руку
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