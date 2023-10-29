«Манчестер Юнайтед» — «Манчестер Сити»: прогноз Артура Петросьяна на матч АПЛ

Футбольный журналист Артур Петросьян дал прогноз на матч АПЛ «Манчестер Юнайтед» — «Манчестер Сити».

Ставка: победа «Манчестер Сити» и ТБ 1.5 за 2.05.

«Поговорим о манчестерском дерби. У «Юнайтед» уже три победы подряд, это плюс с точки зрения результата, но в плане игры я бы не сказал, что какой-то качественный скачок произошёл у команды тен Хага. Все три победы были достаточно натужными, все в один мяч. Не сказать, что очень уверенно команда действовала в этих играх. Ну и такой фактик — по xG ни в одной из этих игр даже на два мяча «МЮ» не наиграл.

Лучшие прогнозы на сегодня.

Что касается «Сити», то там тоже не сказать, что прям очень уж уверенно в плане игры действует команда, но видно, что она просто не играет в полную силу. Если у «Юнайтед» видны игровые проблемы, видна разобранность некая, которая касается атакующих в первую очередь действий, то у «Сити» видно, что при необходимости команда набирает обороты и добивается результата, при этом не особо даже напрягаясь. Три победы в четырёх последних матчах у «Сити», и Холанд, что важно, снова забил после месячного простоя, для нападающего это важно. Так что видимых проблем у Гвардиолы нет. И Родри вернулся, и он снова играет ключевую роль в центре поля, как и в том сезоне. Были сомнения относительно того, сможет ли он второй сезон подряд выдать сумасшедший сезон, но судя по всему, может.

Так что, если говорить о фаворите этого матча, мне кажется, он очевиден – «Ман Сити». В четырёх из последних пяти дерби «Сити» побеждал, в каждой из игр забивал минимум два мяча. Мне кажется, что и на этот раз фаворитом будет команда Гвардиолы, она будет ближе к победе. Поэтому если говорить о ставках, то мой здесь вариант – победа «Ман Сити» и общий тотал мячей больше 1.5 мяча, коэффициент 2.05», — сказал Петросьян.