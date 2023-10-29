«Манчестер Юнайтед» — «Манчестер Сити»: ставка Романа Павлюченко на игру АПЛ

Бывший форвард «Спартака» и «Тоттенхэма» Роман Павлюченко дал прогноз на матч английской Премьер-лиги «Манчестер Юнайтед» — «Манчестер Сити».

Ставка: победа «Манчестер Сити» за 1.74.

«Манчестерское дерби пройдет в десятом туре АПЛ — «Юнайтед» примет дома «Сити». Конечно, сейчас соперники находятся совсем в разных ситуациях. Не думаю, что хозяева поля могут тут рассчитывать на успех.

Да, «Юнайтед» вышел на небольшую серию побед из трех матчей. Команда рано или поздно должна была перестать проигрывать. В АПЛ подопечные тен Хага обыграли «Брентфорд» и «Шеффилд» (2:1 оба раза), а также «Копенгаген» в ЛЧ (1:0). В игре с датчанами важную роль сыграл Онана, отразивший пенальти на последних минутах. Камерунец не лучшим образом выступает в своем первом сезоне за «Манчестер Юнайтед», так что сейчас он будет чуть более уверен в себе.

Лучшие прогнозы на сегодня.

«Сити» тоже перестал терпеть неудачи в последнее время. Ситуация у них с «Юнайтед» совершенно разная — «горожане» начали сезон с побед и только недавно стали проигрывать. Но сейчас команда Гвардиолы вернулась к своему привычному состоянию. За неделю действующий обладатель требла обыграл «Брайтон» (2:1) в АПЛ и «Янг Бойз» (3:1) в ЛЧ.

В турнирной таблице, несмотря на пару неудач, «Сити» все еще идет достаточно высоко — на второй строчке. Отставание клуба от лидирующего «Тоттенхэма» составляет всего два балла. А вот МЮ все еще идет в середине таблицы. От топ-4 «красные дьяволы» отстают на пять и более очков.

Да, «Ман Юнайтед» будет мотивирован — в дерби соперники всегда стараются выложиться на 100%. Но «Сити» сейчас намного сильнее. Клуб снова готов бороться за все трофеи. «Манчестер Юнайтед» же испытывает много проблем», — сказал Павлюченко.