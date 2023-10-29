«Ливерпуль» — «Ноттингем Форест»: ставка Романа Павлюченко на матч чемпионата Англии

Бывший форвард «Спартака» и «Тоттенхэма» Роман Павлюченко дал прогноз на матч английской Премьер-лиги «Ливерпуль» — «Ноттингем Форест».

Ставка: победа «Ливерпуля» с форой (-1.5) за 1.79.

«Ливерпуль» примет дома «Ноттингем Форест» в десятом туре АПЛ. Не думаю, что у гостей тут есть хоть какие-то шансы. «Красные» без особых проблем наберут три очка.

«Ливерпуль» пару дней назад играл в Лиге Европы. Команда уверенно разгромила «Тулузу», забивпять голов — 5:1. В еврокубке у подопечных Клоппа пока вообще проблем не возникает. А вот в АПЛ «красные» недавно пару раз потерпели неудачи. Так, команда уступила «Тоттенхэму» (1:2) и сыграла вничью с «Брайтоном» (2:2). Впрочем, это все исключения. В остальных противостояниях «Ливерпуль» выигрывал. В таблице он идет на четвертой строчке, на пару баллов отставая от соперников выше.

Лучшие прогнозы на сегодня.

А вот у «Ноттингема Форест» дела идут намного хуже в АПЛ. С десятью очками клуб на 15 строчке. Уступив уже в этом туре, «лесники» рискуют опуститься в таблице еще ниже. И такой вариант событий может произойти. Ведь сейчас «Ноттингем» идет на длинной серии без викторий. В пяти турах коллектив четыре раза сыграл вничью и в одной встрече уступил. В том числе, не сумел выиграть у нижестоящих соперников — 2:2 с «Лутон Таун» и 1:1 с «Бернли».

Конечно, тут никакой интриги нет. «Ливерпуль» будет бороться, как минимум, за попадание в топ-4 турнира по итогам сезона. Уровень противников слишком разный. «Ноттингем Форест» уступит и много пропустит», — сказал Павлюченко.