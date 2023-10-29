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«Райо Вальекано» – «Реал Сосьедад»: прогноз Егора Титова на матч Примеры

«Райо Вальекано» – «Реал Сосьедад»: прогноз Егора Титова на матч Примеры
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Экс-капитан «Спартака» и сборной России по футболу Егор Титов дал прогноз на матч «Райо Вальекано» – «Реал Сосьедад» в 11-м туре Примеры сезона-2023/2024.

Ставка: «Райо Вальекано» не проиграет за 1.60.

«Команда Арсена Захаряна здорово выступает. В чемпионате идет в пятерке лидеров, в Лиге чемпионов уже близки к выходу в плей-офф. На неделе одержали важнейшую победу в Лиссабоне над «Бенфикой». Арсен вышел на 15 минут. Хорошие результаты как раз играют против Захаряна. Тренер всем доволен и не стремится что-то сильно менять, к тому же наш полузащитник еще пропустил какое-то время из-за болезни. Кстати, не удивлюсь, если он выйдет в основе против «Райо». Все-таки выезд в Лиссабон был сложным.

Лучшие прогнозы на сегодня.

Но «Райо» — крепкий орешек. Со 2 сентября команда вообще не проигрывает. Ничьих многовато, из-за этого не удается подняться еще выше, но 7-е место и так неплохо. Если выиграют сегодня, то опередят «Сосьедад». Видел эту команду, ребята играющие, стараются действовать быстро, в пас. На самом деле таких команд в Испании не так уж много. Большинство закрываются и стараются выматывать соперника.

Испания - Примера . 11-й тур
29 октября 2023, воскресенье. 18:15 МСК
Райо Вальекано
Мадрид
Не начался
Реал Сосьедад
Сан-Себастьян
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Здесь рискну поставить, что «Райо Вальекано» не проиграет. За счет свежести, за счет своих болельщиков они создадут проблемы «Сосьедаду». В прошлом сезоне баски там выиграли, но до этого сплошные ничейные результаты», — сказал Титов.

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