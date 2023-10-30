«Сочи» – «Динамо» Москва: ставка Анатолия Емелина на игру КХЛ 30 октября

Советский и российский хоккеист, мастер спорта международного класса, тренер Анатолий Емелин предложил ставку на матч КХЛ «Сочи» – «Динамо» Москва.

Ставка: победа «Сочи» в матче за 2.40.

«Подопечные Алексея Кудашова прибыли на Чёрное море, имея в своём активе 16 побед в 23 матчах и находясь на втором месте в своей конференции. Дмитрий Рашевский, Эрик О’Делл и Джордан Уил продолжают успешно и результативно действовать в атаке. И прямо сейчас у бело-голубых есть пятиматчевая победная серия, а перед игрой в Сочи «динамовцы» одолели на выезде «Салават Юлаев» — 2:1.

Лучшие прогнозы на сегодня.

Команда Дмитрия Кокарева же после четырёх домашних поражений подряд выиграла перед встречей с «Динамо» у питерского СКА – 5:4. Эта победа стала для южан 12-й, и они уверенно входят в зону будущих соискателей Кубка Гагарина, занимая шестое место. Джесси Грэм, Артур Тянулин и Михал Криштоф являются лидерами команды в последних играх.

С московским «Динамо» у «Сочи» статистика удручающая – одна победа в последних 11 матчах. В этом сезоне столичные хоккеисты уже успели обыграть сочинцев в Петровском парке – 4:0. А вот что будет на этот раз? Учитывая, что черноморцы стали сильнее, а у «динамовцев» всё ещё бывает недонастрой, победу одержат хозяева льда», — сказал Емелин.