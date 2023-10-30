«Сочи» — «Динамо» М: прогноз Максима Лебедева на матч регулярного чемпионата КХЛ

Хоккейный обозреватель Максим Лебедев дал прогноз на матч КХЛ «Сочи» – «Динамо» М.

Ставка: победа «Динамо» в матче за 1.50.

«Сочинцы красиво прервали свою четырёхматчевую проигрышную серию. Но с «Динамо» южанам будет тяжелее, чем со СКА, который в Сочи вновь удивил, сыграв далеко от своих реальных возможностей. Быть может, питерцы привыкли к тому, что ХК «Сочи» ест у них с руки, быть может, что-то иное, но нормально настроиться на игру со своим вчерашним фармом питерцы так и не сумели. А вот «Динамо» никаких психологических изломов в этом отношении к южанам не имеет. Поэтому будет играть, как играет, а играют сейчас бело-голубые весьма неплохо.

Лучшие прогнозы на сегодня.

Обратимся к статистике. У «Динамо» почти трёхкратное преимущество по количеству побед в личных встречах, и все четыре междусобойчика прошлого сезона бело-голубые забрали. Как и первый матч сезона нынешнего. Я бы даже сказал, уверенно забрали.

По сегодняшней статистике получается, что 69,2 процента домашних очков «Динамо» будут соперничать с 54,5 процента гостевых очков ХК «Сочи». «Разница потенциалов» не слишком большая, но она имеется.

Прогнозирую матч «средней паршивости» по количеству заброшенных шайб с тоталом от 4.5 и выше. По итогам этого матча предполагаю, что гости наберут два очка, но не факт, что управятся в основное время», — сказал Лебедев.