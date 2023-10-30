«Лацио» — «Фиорентина»: ставка Александра Мостового на матч Серии А

Легендарный форвард «Спартака», испанской «Сельты» и сборной России Александр Мостовой предложил ставку на матч Серии А «Лацио» — «Фиорентина».

Ставка: победа «Фиорентины» с форой (0) за 2.14.

«Лацио» и «Фиорентина» сойдутся в десятом туре Серии А. «Фиалки» сейчас выступают достаточно уверенно, в отличие от римлян, идущих ниже в таблице. Не уверен, что хозяева поля тут сумеют добиться успеха.

«Лацио» все никак не может найти свою игру. Длинной серии побед в этом сезоне у команды так и не было. Из-за таких выступлений римляне идут в середине таблицы Серии А — на десятом месте. Да, отставание подопечных Сарри от соперников выше не такое больше. Но для повышения им нужно еще начать стабильно выигрывать.

Лучшие прогнозы на сегодня.

Не помогает «Лацио» и то, что он участвует в Лиге чемпионов. Там клуб чередовал разные результаты, уже сыграл вничью с «Атлетико» (1:1) и проиграл «Фейеноорду» (1:3). «Фиорентина» тоже участвует в еврокубке. В Лиге конференций клуб стартовал с двух ничьих. Только в третьем туре «фиалки» сумели обыграть «Чукарички» — 6:0.

В последнем туре Серии А «Фиорентина» проиграла «Эмполи» — 0:2. Так прервалась длинная серия без поражений коллектива, за время которой он чередовал ничьи и победы. Довольно хорошо выступает команда и идет высоко в таблице — на пятой строчке. Причем «Наполи» опережает «фиалок» только по дополнительным параметрам.

Команды находятся в схожей ситуации — они чередуют матчи в чемпионате и в еврокубках. И при этом «Фиорентина» добивается больших успехов. «Лацио» же в этом сезоне не так силен. Так что я отдам предпочтение гостям сейчас. Они точно не проиграют» — сказал Мостовой.