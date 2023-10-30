«Тампа-Бэй» — «Сиэтл»: прогноз Максима Лебедева на матч НХЛ

Хоккейный обозреватель Максим Лебедев дал прогноз на матч НХЛ «Тампа-Бэй» — «Сиэтл».

Ставка: победа «Тампы» и ТБ 4.5 за 2.38.

«Официальным языком надо говорить так: соперники подошли к отчётному матчу с противоположных направлений. Действительно, лучше этой официальной фразы и не подобрать, поскольку два своих последних матча «Тампа» выиграла, а «Сиэтл», наоборот, проиграл. Если эти два последних матча убрать, то соперники были бы соседями по общей турнирной таблице НХЛ. Но с ними «Тампа» крепенько так сидит в зоне плей-офф Восточной конференции, а «Сиэтл» смотрит на зону плей-офф Западной конференции, как дворовый пёс на Луну.

«Сиэтл» у нас, как известно, новодел, поэтому его статистика со всеми командами лиги весьма скудная. Но иногда весьма даже красноречивая, как в данном случае: из четырёх «междусобойчиков», проведённых «кракенами» против «молний», им не только не удалось хотя бы разок победить, но хотя бы отжать у «Тампы» одно-единственное очко. Все четыре раза «молнии» громили «Сиэтл» без всяких вопросов в основное время. Более того, даже минимальной победы «Тампы» не было ни разу. Минимум в две шайбы, а то и больше.

Лучшие прогнозы на сегодня.

Текущая статистика, когда команды сыграли по восемь-девять матчей, тоже, конечно, вещь в себе. Но тоже к определённым выводам подвигает. И на сегодняшний день мы имеем 90 процентов домашних очков «Тампы» против 33,3 процента выездных очков «Кракена». То есть по всему вырисовывается, что справиться «молнии» должны и без Василевского. Хотя с ним, конечно же, было бы надёжнее.

НХЛ - регулярный чемпионат НХЛ - регулярный чемпионат 31 октября 2023, вторник. 02:00 МСК Тампа-Бэй Лайтнинг Тампа Не начался Сиэтл Кракен Сиэтл Кто победит в основное время? П1 X П2

Суммируя все вышесказанное, прогнозирую матч средней голевой наполняемости с тоталом выше 4.5. Победу в матче одержит «Тампа», причём справится с этим в основное время», — сказал Лебедев.