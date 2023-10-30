«Лацио» — «Фиорентина»: когда матч Серии А, во сколько начало, где смотреть, прогнозы
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30 октября состоится матч 10-го тура Серии А «Лацио» – «Фиорентина». Начало игры — в 22:45 мск. Аналитики уже дали прогноз, они считают фаворитами хозяев: поставить на победу римлян можно с коэффициентом 2.30. Шансы «лилий» оценили в 3.20. Ставки на ничью принимаются за 3.45.
Эксперты считают, что матч «Лацио» – «Фиорентина» не получится результативным: тотал больше 2.5 мяча идёт за 1.95, а тотал меньше 2.5 мяча — за 1.87. Если забьют римляне, сыграет коэффициент 1.25. Гол «лилий» доступен с коэффициентом 1.40. Поставить на «обе забьют» можно за 1.75.
Италия - Серия А . 10-й тур
30 октября 2023, понедельник. 22:45 МСК
Лацио
Рим
Не начался
Фиорентина
Флоренция
Кто победит в основное время?
П1
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П2
Гости настроены на победу:
Комментарии
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