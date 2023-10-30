«Лацио» — «Фиорентина»: когда матч Серии А, во сколько начало, где смотреть, прогнозы

30 октября состоится матч 10-го тура Серии А «Лацио» – «Фиорентина». Начало игры — в 22:45 мск. Аналитики уже дали прогноз, они считают фаворитами хозяев: поставить на победу римлян можно с коэффициентом 2.30. Шансы «лилий» оценили в 3.20. Ставки на ничью принимаются за 3.45.

Эксперты считают, что матч «Лацио» – «Фиорентина» не получится результативным: тотал больше 2.5 мяча идёт за 1.95, а тотал меньше 2.5 мяча — за 1.87. Если забьют римляне, сыграет коэффициент 1.25. Гол «лилий» доступен с коэффициентом 1.40. Поставить на «обе забьют» можно за 1.75.