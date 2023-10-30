«Тампа-Бэй» — «Сиэтл»: во сколько начало матча НХЛ, кто фаворит, какие ставки и прогнозы

31 октября состоится матч НХЛ «Тампа-Бэй» — «Сиэтл». Начало – в 2:00 мск. Эксперты уже сделали прогноз, они считают фаворитами хозяев. Поставить на победу «Лайтнинг» в основное время можно с коэффициентом 1.73. Шансы «Кракен» оценили в 3.72. Ничья в основное время доступна с коэффициентом 4.75.

Аналитики считают, что встреча «Тампа-Бэй» — «Сиэтл» получится результативной: тотал больше 5.5 шайбы идёт за 1.69, а тотал меньше 5.5 шайбы — за 2.17. Ставки на победу «Лайтнинг» с учётом ОТ и буллитов принимают за 1.46. Если выиграют «Кракен», сыграет коэффициент 2.74.