«Эмполи» — «Аталанта»: во сколько начало матча Серии А, сыграет ли Миранчук, какой прогноз

30 октября состоится матч 10-го тура чемпионата Италии «Эмполи» — «Аталанта». Начало игры — в 20:30 мск. Букмекеры уже дали прогноз, они считают фаворитами гостей: поставить на победу «богинь» в букмекерских конторах можно с коэффициентом 1.70. Успех «синих» оценён экспертами в 5.00. Ставки на ничью принимаются за 4.20.

Букмекеры считают, что матч «Эмполи» — «Аталанта» получится результативным: тотал больше 2.5 мяча идёт за 1.78, а тотал меньше 2.5 мяча — за 2.10. Если забьют хозяева, сыграет коэффициент 1.52. Гол гостей доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 1.14. Поставить на «обе забьют» можно за 1.79.

Не совсем понятно, зачем «Аталанта» вернула Алексея Миранчука. В этом сезоне он принял участие только в четырёх матчах, в которых суммарно отыграл чуть больше 90 минут.

Лучшие прогнозы на сегодня.

В прошлом сезоне Миранчук был одним из лидеров «Торино». Ожидалось, что состоится либо полноценный трансфер россиянина, либо ещё одна аренда на сезон. Однако договориться не удалось, и россиянин вернулся в состав бергамасков после разговора с Гасперини.

Пока что всё говорит о том, что Алексей вернулся зря. Как и раньше, он практически не получает игрового времени. Агент 28-летнего футболиста уверяет, что с настроем у полузащитника проблем нет. Он подчеркнул, что Миранчук тренируется и готовится к каждой игре.

Однако недавние товарищеские матчи с Камеруном и Кенией заставляют усомниться в словах агента. Алексей в этих встречах выступил крайне неудачно, особенно в игре с кенийцами, в которой вышел на поле в стартовом составе. Так что Гасперини тоже можно понять. В футболе россиянина наблюдается заметный спад.