«Авангард» — «Торпедо»: прогноз Максима Лебедева на матч КХЛ

Хоккейный обозреватель Максим Лебедев дал прогноз на матч КХЛ «Авангард» — «Торпедо».

Ставка: победа «Авангарда» в матче за 1.75.

«В предыдущем туре нижегородцы победили в казахстанской столице, но победа получилась весьма неоднозначной. Два периода автозаводцы гоняли «Барыс» по всей площадке как хотели — весело, с шутками и прибаутками, забивали казахстанцев ногами под плинтус, забили две, а должны были штук пять. Зато в заключительной двадцатиминутке судорожно отбрасывались и после матча должны были целовать вратаря Хуску во все места за то, что тот пропустил только одну шайбу.

Лучшие прогнозы на сегодня.

Ну ладно, у «Торпедо» хоть неоднозначная, но всё-таки победа, а «Авангард» вообще дома проиграл. И проиграл не ЦСКА или «Ак Барсу», а минскому «Динамо». Которому, в принципе, проигрывать не имел права. Что лишний раз говорит о том, что в КХЛ нельзя выходить на лед распальцованными ни против кого.

Теперь на повестке дня «Торпедо», и опять непонятно, чего ждать от «Авангарда». С «Торпедо», кстати, всё понятно: эти снова будут носиться как оглашенные и поначалу будут хозяев переигрывать. Но вот что будет дальше, особенно с учётом того, что у «Авангарда» двукратное преимущество по количеству побед в личных встречах?

По текущей статистике, 75 процентов домашних очков «Авангарда» будут принимать 75 процентов гостевых очков «Торпедо». Вот вам задачка.

Фонбет Чемпионат КХЛ Фонбет Чемпионат КХЛ 31 октября 2023, вторник. 16:30 МСК Авангард Омск Не начался Торпедо Нижний Новгород Кто победит в основное время? П1 X П2

Учитывая вышеизложенное, прогнозирую средний по количеству заброшенных шайб матч с тоталом, не превышающим 7.5. По итогам матча хозяева наберут два очка, но не факт, что справятся в основное время. Возможно, придётся побеждать вчетвером в овертайме», — сказал Лебедев.