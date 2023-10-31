«Авангард» — «Торпедо»: прогноз Максима Лебедева на матч КХЛ

Хоккейный обозреватель Максим Лебедев дал прогноз на матч КХЛ «Авангард» — «Торпедо».
Ставка: победа «Авангарда» в матче за 1.75.
«В предыдущем туре нижегородцы победили в казахстанской столице, но победа получилась весьма неоднозначной. Два периода автозаводцы гоняли «Барыс» по всей площадке как хотели — весело, с шутками и прибаутками, забивали казахстанцев ногами под плинтус, забили две, а должны были штук пять. Зато в заключительной двадцатиминутке судорожно отбрасывались и после матча должны были целовать вратаря Хуску во все места за то, что тот пропустил только одну шайбу.
Ну ладно, у «Торпедо» хоть неоднозначная, но всё-таки победа, а «Авангард» вообще дома проиграл. И проиграл не ЦСКА или «Ак Барсу», а минскому «Динамо». Которому, в принципе, проигрывать не имел права. Что лишний раз говорит о том, что в КХЛ нельзя выходить на лед распальцованными ни против кого.
Теперь на повестке дня «Торпедо», и опять непонятно, чего ждать от «Авангарда». С «Торпедо», кстати, всё понятно: эти снова будут носиться как оглашенные и поначалу будут хозяев переигрывать. Но вот что будет дальше, особенно с учётом того, что у «Авангарда» двукратное преимущество по количеству побед в личных встречах?
По текущей статистике, 75 процентов домашних очков «Авангарда» будут принимать 75 процентов гостевых очков «Торпедо». Вот вам задачка.
Учитывая вышеизложенное, прогнозирую средний по количеству заброшенных шайб матч с тоталом, не превышающим 7.5. По итогам матча хозяева наберут два очка, но не факт, что справятся в основное время. Возможно, придётся побеждать вчетвером в овертайме», — сказал Лебедев.