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«Авангард» — «Торпедо»: прогноз Максима Лебедева на матч КХЛ

«Авангард» — «Торпедо»: прогноз Максима Лебедева на матч КХЛ
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Хоккейный обозреватель Максим Лебедев дал прогноз на матч КХЛ «Авангард» — «Торпедо».

Ставка: победа «Авангарда» в матче за 1.75.

«В предыдущем туре нижегородцы победили в казахстанской столице, но победа получилась весьма неоднозначной. Два периода автозаводцы гоняли «Барыс» по всей площадке как хотели — весело, с шутками и прибаутками, забивали казахстанцев ногами под плинтус, забили две, а должны были штук пять. Зато в заключительной двадцатиминутке судорожно отбрасывались и после матча должны были целовать вратаря Хуску во все места за то, что тот пропустил только одну шайбу.

Лучшие прогнозы на сегодня.

Ну ладно, у «Торпедо» хоть неоднозначная, но всё-таки победа, а «Авангард» вообще дома проиграл. И проиграл не ЦСКА или «Ак Барсу», а минскому «Динамо». Которому, в принципе, проигрывать не имел права. Что лишний раз говорит о том, что в КХЛ нельзя выходить на лед распальцованными ни против кого.

Теперь на повестке дня «Торпедо», и опять непонятно, чего ждать от «Авангарда». С «Торпедо», кстати, всё понятно: эти снова будут носиться как оглашенные и поначалу будут хозяев переигрывать. Но вот что будет дальше, особенно с учётом того, что у «Авангарда» двукратное преимущество по количеству побед в личных встречах?

По текущей статистике, 75 процентов домашних очков «Авангарда» будут принимать 75 процентов гостевых очков «Торпедо». Вот вам задачка.

Фонбет Чемпионат КХЛ
31 октября 2023, вторник. 16:30 МСК
Авангард
Омск
Не начался
Торпедо
Нижний Новгород
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Учитывая вышеизложенное, прогнозирую средний по количеству заброшенных шайб матч с тоталом, не превышающим 7.5. По итогам матча хозяева наберут два очка, но не факт, что справятся в основное время. Возможно, придётся побеждать вчетвером в овертайме», — сказал Лебедев.

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