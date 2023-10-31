«Зенит» — «Крылья Советов»: зарегистрируйся и получи фрибет к матчу Кубка России

31 октября состоится матч Кубка России «Зенит» — «Крылья Советов». Начало — в 19:30 мск. Зарегистрируйся в приложении Winline, сделай депозит и получи фрибет на сумму до 20 000 рублей!

Совсем недавно эти команды встречались в рамках РПЛ. Тогда «Зенит» уверенно победил. На этот раз матч кубковый, но для самарцев он ничего не значит: команда Игоря Осинькина уже потеряла шансы на продолжение борьбы. Что до петербуржцев, то подопечные Сергея Семака лидируют в группе. Но ещё могут пропустить вперёд «Балтику». Кто победит?

Зарегистрируйся в приложении Winline и получи фрибет до 20 000 рублей!

Реклама, ООО «УПРАВЛЯЮЩАЯ КОМПАНИЯ НКС» ИНН: 7714707736