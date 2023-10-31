«Салават Юлаев» — «Амур»: прогноз Максима Лебедева на игру КХЛ

Хоккейный обозреватель Максим Лебедев дал прогноз на матч КХЛ «Салават Юлаев» — «Амур».

Ставка: «Салават Юлаев» не проиграет и ТМ 5.5 за 1.70.

«После того как «Салават» набросал «Витязю» восемь шайб, результативность «юлаевцев» резко пошла на убыль, а в последних матчах и вовсе приблизилась к нулевой отметке. Причем это не одна-две игры, а уже как минимум четыре. То есть проблемы с результативностью налицо. Но даже при таких условиях благодаря хорошей обороне «Салават» через раз умудряется набирать очки, хоть чаще и проигрывает.

Лучшие прогнозы на сегодня.

Средний уровень «Амура» версии-2023/2024 в целом понятен. Максимально возможный результат хабаровчан – это попадание в плей-офф с восьмого места и с быстрым вылетом. Но и для этого попадания «Амуру» надо будет выпрыгивать из штанов весь остаток сезона, причём начинать надо уже в Уфе и сейчас.

А как начинать, если у «Салавата» полуторное преимущество по количеству побед в личных встречах? При этом в последние пару лет хабаровчане играют с «юлаевцами» достаточно успешно. Быть может, надо вспомнить, что четыре последних междусобойчика, сыгранных в рамках регулярных чемпионатов КХЛ, забрали гости?

Фонбет Чемпионат КХЛ Фонбет Чемпионат КХЛ 31 октября 2023, вторник. 17:00 МСК Салават Юлаев Уфа Не начался Амур Хабаровск Кто победит в основное время? П1 X П2

На сегодняшний день 63,6 процента домашних очков «Салавата» будут принимать 53,8 процента гостевых очков «Амура». «Разница потенциалов» намекает нам на суровое бодалово, и оно, в принципе, чётко вырисовывается.

Поэтому прогнозирую не слишком результативный матч с тоталом ниже 5.5. По итогам которого хозяева наберут минимум одно очко, то есть не проиграют «Амуру» в основное время», — сказал Лебедев.