«Зенит» — «Крылья Советов»: прогноз Виктора Гусева на матч Кубка России

Известный комментатор Виктор Гусев дал прогноз на матч Кубка России «Зенит» — «Крылья Советов».

Ставка: ТБ 2.5 за 1.50.

«Зенит» уже обеспечил себе место в плей-офф. У «Крыльев» уже не осталось никаких шансов для продолжения борьбы. Для обеих команд данный матч не имеет принципиального значения. В личных встречах 56 раз выиграл Питер, 29 побед на счету Самары, 20 раз команды разошлись миром. В предыдущем туре РПЛ «Зенит» одержал сложную победу над «Ахматом», а «Крылья» разошлись миром с «Оренбургом». Самарцы высоко в турнирной таблице Премьер-Лиги, но играют без побед уже три матча подряд.

Лучшие прогнозы на сегодня.

Совсем недавно команды встречались в РПЛ. 22 октября «Зенит» победил на своём поле со счётом 3:1. Скорее всего, на поле появятся честолюбивые дублёры. У питерцев отличный резерв, который наверняка захочет порадовать своих болельщиков. «Крылья» тоже вряд ли сыграют основой. Уже в воскресенье самарцам играть в Краснодаре против лидера чемпионата. Здесь тоже будут дублёры, но они уступают дублю «Зенита». Многие резервисты «Зенита» могли бы играть в основном составе большинства команд РПЛ.

Fonbet Кубок России . Группа C Fonbet Кубок России . Группа C 31 октября 2023, вторник. 19:30 МСК Зенит Санкт-Петербург Не начался Крылья Советов Самара Кто победит в основное время? П1 X П2

Не думаю, что дублирующие составы будут отсиживаться в обороне. В четырёх последних матчах дома питерцы и забивали, и пропускали. «Крылья» показывают в этом сезоне очень высокую результативность. Поэтому соперники наверняка покажут атакующий футбол», — сказал Гусев.