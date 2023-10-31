СКА — «Ак Барс»: прогноз Максима Лебедева на матч КХЛ в Санкт-Петербурге

Хоккейный обозреватель Максим Лебедев дал прогноз на матч КХЛ СКА – «Ак Барс».

Ставка: СКА не проиграет и ТБ 5.5 за 3.62.

«Поговорим о предстоящем матче СКА – «Ак Барс», который официально закрывает программу хоккейного октября. Начнём со статистического напоминания о том, что большинство матчей этих соперников за последние годы получились вполне себе результативными. И по семь шайб соперники друг другу наколачивали, и по 11. А ещё отметим, что серия между этими соперниками имеет достаточно чётко выраженный «домашний» характер – то есть хозяева побеждают приблизительно в 70 процентах междусобойчиков. Плюс у СКА имеется 30-процентный перевес по количеству побед в этих самых междусобойчиках.

Лучшие прогнозы на сегодня.

Другое дело, что в этом сезоне СКА крайне слабо играет именно на своей площадке – там у питерцев только 50 процентов набранных очков. Тогда как гостевые очки «Ак Барса» крутятся вокруг 60-процентной отметки. Да, у «больших татар» в предыдущем туре выдался весьма непростой матч в Нижнемкамске – там, где в последнее время простых матчей ни у кого не бывает. Тогда как питерцы после поражения в Сочи отдыхали целых четверо суток.

Фонбет Чемпионат КХЛ Фонбет Чемпионат КХЛ 31 октября 2023, вторник. 19:30 МСК СКА Санкт-Петербург Не начался Ак Барс Казань Кто победит в основное время? П1 X П2

Учитывая всё вышеизложенное, прогнозирую достаточно весёлый в голевом отношении матч с тоталом от 5.5 и выше. По итогам же матча предположу, что хозяева наберут минимум одно очко, то есть не проиграют в основное время», — сказал Лебедев.