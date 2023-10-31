«Спартак» — «Нефтехимик»: прогноз Максима Лебедева на встречу КХЛ

Хоккейный обозреватель Максим Лебедев дал прогноз на матч КХЛ «Спартак» — «Нефтехимик».

Ставка: победа «Спартака» в матче за 1.35.

«Сразу же после поражения в Новосибирске, завершившего роскошную победную серию из девяти побед, «Спартак» получил милостью календаря пять суток для отдыха и восстановления. В общем-то, вполне логично после тяжелейшего дальневосточного выезда, другое дело, что далеко не все такие «плюшки» от календаря получают.

Теперь надо будет разобраться, какими красно-белые выйдут с таких импровизированных мини-каникул. Дело не в том, что они могут повалиться. Дело скорее в том, что нынешней красно-белой мощности может и не хватить на разогнавшийся «Нефтехимик», только что победивший дома «больших татар». Хотя бы по причине утраты игрового тонуса.

Лучшие прогнозы на сегодня.

Статистика личных встреч в данном случае нам не помощник – там у соперников почти полное равенство. По текущей статистике 63,6 процента домашних очков «Спартака» будут противостоять 25 процентам гостевых очков «Нефтехимика». По этому показателю «маленькие татары» занимают предпоследнее место в лиге, опережая лишь подмосковный «Витязь».

Учитывая всё вышеизложенное, прогнозирую интересный матч со средним количеством заброшенных шайб и тоталом выше 4.5. По итогам матча хорошо отдохнувший «Спартак» наберёт два очка, но при этом может и не уложиться в основное время», — сказал Лебедев.