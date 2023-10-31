«Сочи» — «Динамо» М: прогноз Максима Лебедева на матч регулярного чемпионата КХЛ

Хоккейный обозреватель Максим Лебедев дал прогноз на матч КХЛ «Сочи» – «Динамо» М.

Ставка: победа «Динамо» в матче за 1.50.

«Второй за 24 часа матч между ХК «Сочи» и московским «Динамо», проводимый в том самом сезоне, когда у нас не было пауз для международных турниров и не нужно было завершать сезон к началу чемпионата мира.

Лучшие прогнозы на сегодня.

Тем не менее накануне случилась шестая подряд победа бело-голубых над сочинцами, и очень многое говорит за то, что будет и седьмая. Потому что «Динамо» южан пережимает достаточно уверенно, разгоняясь к концовке. А вот сочинцы к концовке сдыхают, и тут уже ничего не поделаешь.

Естественно, вся статистика после предыдущего матча чуть сдвинулась в сторону «Динамо». Теперь у бело-голубых трёхкратное преимущество по количеству побед в личных встречах. А 54,2 процента домашних очков ХК «Сочи» будут принимать 77,3 процента гостевых очков «Динамо».

Суммируя всё вышесказанное, прогнозирую достаточно средний по голевой производительности матч с тоталом выше 4.5. По итогам матча два очка снова наберут гости, правда, на этот раз они могут и не уложиться в основное время», — сказал Лебедев.