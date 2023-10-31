«Зенит» — «Крылья Советов»: прогноз Константина Генича на игру Кубка России 31 октября

Комментатор чемпионата России и еврокубков Константин Генич сделал прогноз на матч «Зенит» – «Крылья Советов» в 6-м туре группового этапа Пути РПЛ Кубка России сезона-2023/2024.

Ставка: ТБ 2.5 за 1.55.

«Крылья» здесь уже никуда не выходят, а «Зениту» достаточно набрать одно очко, чтобы занять первое место и продолжить путь в Кубке через Путь РПЛ, что, в принципе, он уже себе обеспечил, вопрос только — с какого места.

Лучшие прогнозы на сегодня.

«Зенит», разумеется, обладает более длинной скамейкой и более серьёзным подбором игроков. У «Крыльев» сыграют те, кто немного играет в последнее время, потому что в чемпионате сложнейший матч у самарцев на выезде с «Краснодаром». Не забываем там про логистику. Хоть этот матч вторничный, я думаю, что многим своим лидерам даст отдохнуть Игорь Осинькин. Поэтому игра, на мой взгляд, должна получиться весёлой, открытой, в комфортных условиях, закрыта будет крыша, идеальный газон.

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«Крылья» — команда бегущая, заставит ребят из «Зенита», которые нечасто выходят в составе, тоже подвигаться и побегать. Поэтому я жду футбол результативный, жду футбол открытый, где должно быть много голов. Мой прогноз – «тотал больше 2.5» за 1,55», — сказал Генич.