«Балтика» — «Ахмат»: прогноз Константина Генича на игру Кубка России в Калининграде

Комментатор чемпионата России и еврокубков Константин Генич сделал прогноз на матч «Балтика» – «Ахмат» в 6-м туре группового этапа Пути РПЛ Кубка России сезона-2023/2024.

Ставка: победа «Ахмата» с форой (0) за 2.10.

«Балтика» сейчас вторая: после трёх побед подряд она потерпела два поражения подряд. А «Ахмат», наоборот, набрал хороший ход, и сейчас команда на третьем месте, что означает переход в Путь регионов. Но, учитывая, что «Ахмат» в последних матчах играет очень неубедительно, пошатнулось место Мирослава Ромащенко, он будет предельно настроен, как это было в игре с «Крыльями», тем более что это кубковая игра, да ещё против соперника, который обыграл его в Грозном, правда, ещё без Ромащенко, при Ташуеве. И если этому «Ахмату» дать разбежаться, то не поздоровится никому.

Лучшие прогнозы на сегодня.

Совсем недавно команды играли в чемпионате, и «Ахмату» тогда откровенно не повезло. Был чудо-матч для голкипера Латышонка, который четыре-пять сумасшедших спасений совершил.

Fonbet Кубок России . Группа C Fonbet Кубок России . Группа C 31 октября 2023, вторник. 20:30 МСК Балтика Калининград Не начался Ахмат Грозный Кто победит в основное время? П1 X П2

Сейчас, я думаю, будут изменения в составе «Балтики», хотя скамейка достаточно длинная, но и у «Ахмата» ресурсов не меньше. Я бы здесь сыграл от команды, которой очень надо выиграть. С подстраховочкой «Ахмат» с (0) за хороший коэффициент 2.1. Я бы этот вариант рассмотрел и заиграл», — сказал Генич.