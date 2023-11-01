«Вест Хэм» — «Арсенал»: ставка Романа Павлюченко на матч Кубка лиги

Бывший форвард «Спартака» и «Тоттенхэма» Роман Павлюченко дал прогноз на матч Кубка английской лиги «Вест Хэм» — «Арсенал».

Ставка: победа «Арсенала» за 2.34.

«Вест Хэм» примет дома «Арсенал» в 1/8 финала Кубка английской лиги. Конечно, хозяева поля могут навязать борьбу сопернику сейчас. Но думаю, победа достанется гостям.

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«Вест Хэм» в этом сезоне продолжает подтверждать свой высокий уровень. Клуб явно будет бороться за еврокубки. Хотя стоит отметить, что в последних встречах у подопечных Мойеса начали возникать проблемы. «Молотобойцы» уступили трижды кряду. В том числе, проиграл «Вест Хэм» в неочевидном матче с «Эвертоном» — 0:1.

Лучшие прогнозы на сегодня.

А вот «Арсенал» не позволяет себе частых оплошностей. За всю первую часть сезона «канониры» проиграли всего один раз, и то в Лиге чемпионов. В остальных противостояниях подопечные Артеты выигрывали. В том числе, сумел «Арсенал» обыграть «Манчестер Сити» (1:0). А на выходных коллектив разгромил «Шеффилд» — 5:0.

Не думаю, что гостей тут ждет легкая виктория. «Вест Хэм» — достаточно крепкая и собранная команда. Последние неудачи только сильнее будут мотивировать «молотобойцев». Но все же победа тут достанется более стабильному «Арсеналу», — сказал Павлюченко.

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