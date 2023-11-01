«Спартак» — «Краснодар»: зарегистрируйся и получи фрибет к матчу Кубка России

1 ноября состоится матч Кубка России «Спартак» — «Краснодар». Начало — в 20:45 мск. Зарегистрируйся в приложении Winline, сделай депозит и получи фрибет на сумму до 20 000 рублей!

Обе команды не в лучшем состоянии. «Спартак» лихорадит, команда чередует победы с поражениями, а разговоры об отставке Гильермо Абаскаля всё громче, хотя в клубе и стараются пресекать их. «Краснодар» же на выходных потерпел первое поражение в РПЛ, да и в целом команда Владимира Ивича сбавила обороты. Кто победит в кубковом матче?

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