«Спартак» — «Краснодар»: зарегистрируйся и получи фрибет к матчу Кубка России
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1 ноября состоится матч Кубка России «Спартак» — «Краснодар». Начало — в 20:45 мск. Зарегистрируйся в приложении Winline, сделай депозит и получи фрибет на сумму до 20 000 рублей!
Обе команды не в лучшем состоянии. «Спартак» лихорадит, команда чередует победы с поражениями, а разговоры об отставке Гильермо Абаскаля всё громче, хотя в клубе и стараются пресекать их. «Краснодар» же на выходных потерпел первое поражение в РПЛ, да и в целом команда Владимира Ивича сбавила обороты. Кто победит в кубковом матче?
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