«Вест Хэм» — «Арсенал»: прогноз Эдуарда Мора на матч Кубка лиги

Известный в прошлом футболист Эдуард Мор дал прогноз на матч Кубка лиги «Вест Хэм» — «Арсенал».

Ставка: проход «Вест Хэма» за 2.30.

«Безусловно, в этих матчах все клубы проводят ротацию, и довольную большую. «Арсенал» хорошо выступает. Он находится в хорошей форме. Идёт на втором месте в АПЛ, на первом – в группе в Лиге чемпионов. Но не имеет два равноценных состава. Обойма у клуба не такая большая. Естественно, Артета выпустит максимально второй состав и сильно потеряет в качестве.

Лучшие прогнозы на сегодня.

«Вест Хэм» также проведёт ротацию. Команда плохо проводит последние матчи. Она получила три поражения подряд. Поэтому теперь ей нужно восстанавливать своё имя в глазах болельщиков. Безусловно, мотивация у «молотобойцев» будет намного выше. А именно она играет ключевую роль в таких матчах», — сказал Мор.