«Локомотив» – «Рубин»: прогноз Константина Генича на матч Кубка России

Комментатор чемпионата России и еврокубков Константин Генич сделал прогноз на матч «Локомотив» – «Рубин» в 6-м туре группового этапа Пути РПЛ Кубка России сезона-2023/2024.

Ставка: победа «Локомотива» и ТБ 2.5 за 2.23.

«В группе B в единоличных лидерах московский «Локомотив». И он сыграет с «Рубином», который потерял шансы на продолжение борьбы в Кубке. Поэтому Рашид Рахимов привезет сдержанный состав, второй, полуторный, как угодно можно его называть. А «Локомотив» играет дома, болельщики всегда требовательны. Плюс «Локомотив» в последнем матче уступил в чемпионате.

Лучшие прогнозы на сегодня.

Я думаю, что «Локомотиву» хочется удержать лидерство в этой группе и с 1-го места выйти дальше в Путь РПЛ. «Рубин» немотивированный, «Локомотив» мотивирован, плюс хорошие игроки в атаке у москвичей, которым всегда надо что-то доказывать, тот же Сулейманов, Жемалетдинов, скорее всего, выйдет в составе.

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Я думаю, что голы должны быть в этом матче, и «Локомотив», на мой взгляд, должен забить больше. Вообще, такая любопытная группа B, здесь редко когда команды не забивают. Поэтому мой прогноз на последний матч — победа «Локомотива» и тотал больше 2,5 за 2 23. Хороший коэффициент», — сказал Генич.