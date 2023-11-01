«Сочи» – «Факел»: прогноз Егора Титова на матч группового этапа Кубка России

Экс-капитан «Спартака» и сборной России по футболу Егор Титов сделал прогноз на матч «Сочи» – «Факел» в 6-м туре группового этапа Пути РПЛ Кубка России сезона-2023/2024.

Ставка: победа «Сочи» за 2.25.

«Последний тур группового этапа, и в этом матче решится, какая из команд продолжит борьбу за Кубок России весной, а кто освободится уже сейчас. Вдвоем командам никак не пройти дальше. После 5 туров у «Факела» 6 очков, а у «Сочи» — 5. Это два последних места в группе. Сочинцев спасает только победа.

На мой взгляд, «Факелу» будет чрезвычайно сложно собраться после матча со «Спартаком». Там выплеснули все силы, все эмоции. Всегда приятно обыграть «Спартак», тем более по делу. Поле было тяжелейшим, физически воронежцы выложились на все сто. Восстановиться к этой игре будет очень тяжело, а скамейка короткая у Ташуева.

Лучшие прогнозы на сегодня.

«Сочи» в последних играх поприличнее выглядит. И «Урал» красиво обыграли в гостях, и «Пари НН» не должны были проигрывать. Два пенальти не забили – это, конечно, уникальное достижение. И мне кажется, это дополнительно разозлит «Сочи». В чемпионате дела плохи, может, получится через Кубок зарядиться положительными эмоциями. Почему нет? Состав у «Сочи» точно не слабее, чем у «Факела».

Я еще добавлю, что в таких решающих матчах команде, которой нужно побеждать, просто легче. У нее есть четкая, конкретная цель. А у другой команды сидят мысли в голове, что можно и за ничейку просто зацепиться, а там в серии пенальти возьмем свое. Это мешает. Может начать «Факел» прижиматься, и это его подведет.

Рискую, выбираю чистую победу «Сочи». Да, у них тоже есть запасной вариант – выиграть по пенальти. Но дома в такой ситуации глупо на него полагаться с первых минут. Тем более «Факел» приедет немножко потрепанным и уставшим», — сказал Титов.