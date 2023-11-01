«Спартак» — «Краснодар»: прогноз Эдуарда Мора на игру Кубка России в Москве

Известный в прошлом футболист Эдуард Мор дал прогноз на матч Кубка России «Спартак» — «Краснодар».

Ставка: ТБ 3.5 за 2.40.

«Спартак» уже обеспечил себе выход из группы с первого места. «Краснодар» борется за то, чтобы в весенней части сезоне выступать в Пути РПЛ. Но сделать это будет довольно-таки сложно.

Даже если предположить, что «Краснодар» победит, то у него будет 11 очков. Но с большой долей вероятности «Динамо» обыграет «Пари Нижний Новгород». Команды сравняются по очками, но у бело-голубых будет преимущество по личным встречам. Они будут на втором месте.

Лучшие прогнозы на сегодня.

Безусловно, у команд будет большая ротация. Оба клуба потерпели выездные поражения в последнем туре РПЛ. И все их мысли связаны со следующими матчами в чемпионате.

Я думаю, футбол будет веселый с обилием голов, моментов, угловых. Результат в этой встрече не столь важен. Поэтому самоотверженно оборонять ворота никто не будет», — сказал Мор.