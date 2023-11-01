«Спартак» — «Краснодар»: прогноз Константина Генича на матч группового раунда Кубка России

Комментатор чемпионата России и еврокубков Константин Генич сделал прогноз на матч «Спартак» – «Краснодар» в 6-м туре группового этапа Пути РПЛ Кубка России сезона-2023/2024.

Ставка: ТБ 1.5 в первом тайме за 2.24.

«Весёлый футбол должен быть в группе D. «Спартак» будет принимать «Краснодар». «Краснодару» надо обязательно побеждать или рассчитывать на потерю очков московского «Динамо» дома с «Пари НН», чтобы продолжить в Пути РПЛ. Сейчас «Динамо» — второе, «Краснодар» третий, по восемь очков у команд.

Ну а «Спартак» уже с первого места из этой группы вышел. После четырёх побед кряду последний матч «Спартак» в группе проиграл «Динамо» — 0:3. Но у «Спартака» и Абаскаля сейчас такая ситуация, что в любом матче, особенно дома, под колоссальным давлением команда находится. И болельщики всегда требуют, и руководство хочет видеть хороший футбол. Тут ещё и такой раздражитель, который в чемпионате обыграл тебя, причём всухую.

Лучшие прогнозы на сегодня.

У «Краснодара» изменения в составе, разумеется, будут, как и у «Спартака». Здесь сетовать на поле уже никто не будет, потому что поле в идеальном состоянии, футбол должен быть хороший, открытый, развесёлый, пусть это не в стилистике «Краснодара», но ему надо рисковать. Несколько дней команда провела в Москве, тренировалась при похожих погодных условиях, в которых и пройдёт эта игра, поэтому футболисты должны быть адаптированы.

Ну и давненько «Спартак» и «Краснодар» не радовали нас прям такой супероткрытой игрой. Почему бы не сделать это сейчас. Мой прогноз – «тотал первого тайма больше 1.5 мяча» за отличный коэффициент 2.24», — сказал Генич.