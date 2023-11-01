«Спартак» — «Краснодар»: ставка Александра Мостового на игру Кубка России

Легендарный форвард «Спартака», испанской «Сельты» и сборной России Александр Мостовой предложил ставку на матч Кубка России «Спартак» — «Краснодар».

Ставка: победа «Спартака» за 2.70.

«Спартак» и «Краснодар» сыграют в 6-м туре Кубка России. Красно-белые уже гарантировали себе выход в плей-офф. А вот краснодарцы ещё борются с «Динамо» за финиш на втором месте. Так что это противостояние обещает быть интересным.

Если смотреть на выступления «Спартака» в Кубке, то кажется, что у клуба дела идут хорошо. В четырёх первых турах только выигрывал, благодаря чему гарантировал себе проход в следующую стадию. После этого красно-белые уступили «Динамо» (0:3), но на турнирное положение это не повлияло.

Лучшие прогнозы на сегодня.

Однако в остальных матчах недавно клуб часто терпел неудачи — проиграл «Крыльям Советов» (0:4) и «Факелу» (0:2), а также сыграл вничью с ЦСКА (2:2). Есть вопросы по составу, травмировался Джикия, который и так перестал попадать в стартовый состав. Много было слухов про конфликт Соболева и Абаскаля, а также про разлад в составе. Так что в далеко не в лучшем эмоциональном состоянии команда сейчас находится.

«Краснодар» на прошлых выходных с минимальным счётом 0:1 проиграл ЦСКА. Так прервалась его серия без поражений, которая насчитывала 12 матчей во всех турнирах. Проигрыш не так сильно повлиял на положение «быков» в таблице РПЛ — они всё ещё возглавляют её.

А вот в Кубке дела у подопечных Ивича не так удачно складываются. Сейчас клуб идёт на третьей строчке, которая тоже гарантирует проход в следующую стадию. Однако «Динамо» со второго места опережает краснодарцев только по дополнительным параметрам. Так что в последнем туре будет решаться, кто финиширует выше.

У «Спартака» сейчас слишком много проблем. «Краснодар» на фоне красно-белых выглядит лучше. Но я всё-таки думаю, что сегодня москвичи сумеют выиграть, они не будут обременены турнирным положением. А вот «быки», по сути, не имеют права на ошибку — они будут более осторожны», — сказал Мостовой.