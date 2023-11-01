«Спартак» — «Краснодар»: прогноз Алексея Андронова на встречу Кубка России

Известный комментатор Алексей Андронов дал прогноз на матч Кубка России «Спартак» — «Краснодар».

Ставка: ТБ 2.5 и обе забьют за 1.80.

«Матч Кубка России. Очень неровно в последнее время играет «Спартак» во всех турнирах. И чувствительное, конечно, было поражение от «Факела» сейчас. «Краснодар», по мне, немножко подустал. Всё-таки много матчей приходится проводить, и вторая часть проблемы, в общем, для «Краснодара» заключается в огромном количестве переездов, причём непростых переездов.

Лучшие прогнозы на сегодня.

По новой схеме Кубка «Спартак» уже обеспечил себе выход из этой группы. «Краснодар» борется с московским «Динамо» за то, чтобы более выгодную сетку себе сохранить. Поэтому, я полагаю, «Краснодар» своему футболу не изменит, будет стараться играть в атаку. Что получится — покажет время, но я жду от этого матча забитых мячей.

Думаю, что самая логичная ставка — «обе забьют и тотал больше 2.5 мяча» с коэффициентом 1.8. Она смотрится довольно перспективно, учитывая то, в какой футбол обе команды играют», — сказал Андронов.