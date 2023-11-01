«Спартак» – «Краснодар»: прогноз Тимура Журавеля на игру Кубка России 1 ноября

Известный комментатор Тимур Журавель дал прогноз на матч Кубка России «Спартак» – «Краснодар».
Ставка: победа «Спартака» и ТБ 2.5 за 3.46.
«Этот прогноз будет неожиданным. Мне кажется, что «Спартак», который застолбил для себя первое место, этот матч выиграет.
«Краснодар» сконцентрирован на чемпионате, где он потерпел свое первое поражение. У «Краснодара» не такая уж гигантская обойма, чтобы играть на два фронта. Этот матч для него ровным счетом ничего не значит. Ивич даст отдохнуть своим лидерам и большой выкладки не будет.
«Спартак» после воронежского конфуза, имея два полноценных состава, выйдет и будет разрывать, чтобы Абаскалю что-то доказать. Для меня «Спартак» очевидный фаворит в этом матче. Но он не просто должен выиграть, а через верх, так как эти команды любят обмениваться голами. Моя ставка – победа «Спартака» и тотал больше 2,5», — сказал Журавель.