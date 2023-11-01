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«Спартак» – «Краснодар»: прогноз Тимура Журавеля на игру Кубка России 1 ноября

«Спартак» – «Краснодар»: прогноз Тимура Журавеля на игру Кубка России 1 ноября
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Известный комментатор Тимур Журавель дал прогноз на матч Кубка России «Спартак» – «Краснодар».

Ставка: победа «Спартака» и ТБ 2.5 за 3.46.

«Этот прогноз будет неожиданным. Мне кажется, что «Спартак», который застолбил для себя первое место, этот матч выиграет.

Лучшие прогнозы на сегодня.

«Краснодар» сконцентрирован на чемпионате, где он потерпел свое первое поражение. У «Краснодара» не такая уж гигантская обойма, чтобы играть на два фронта. Этот матч для него ровным счетом ничего не значит. Ивич даст отдохнуть своим лидерам и большой выкладки не будет.

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01 ноября 2023, среда. 20:45 МСК
Спартак М
Москва
Не начался
Краснодар
Краснодар
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П2

«Спартак» после воронежского конфуза, имея два полноценных состава, выйдет и будет разрывать, чтобы Абаскалю что-то доказать. Для меня «Спартак» очевидный фаворит в этом матче. Но он не просто должен выиграть, а через верх, так как эти команды любят обмениваться голами. Моя ставка – победа «Спартака» и тотал больше 2,5», — сказал Журавель.

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