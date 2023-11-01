«Боруссия» Д — «Хоффенхайм»: прогноз Алексея Андронова на матч Кубка Германии

Известный комментатор Алексей Андронов дал прогноз на матч Кубка Германии «Боруссия» Д — «Хоффенхайм».

Ставка: победа «Боруссии» с форой (-1) за 1.99.

«Матч Кубка Германии, домашняя игра для «Боруссии». Понятное дело, что поддержка стадиона будет очень сильной. «Хоффенхайм» — команда не самая стабильная и крутая в этом сезоне. Есть определенные проблемы. Конечно, по составу «Боруссия» сильнее, и более того, мне кажется, что у Эдина Терзича даже есть возможность немножко поротировать состав, поиграть с ним, с учетом того, что были матчи в Лиге чемпионов. Но у «Боруссии» не должно быть прям выпадающих каких-то игроков, как мне кажется.

Лучшие прогнозы на сегодня.

И я думаю, что дома, конечно, Дортмунд должен добиваться победы. Ставка моя на победу хозяев с форой (-1) с возможным расходом и коэффициентом 1,99. Редко увидишь такие коэффициенты на «Боруссию» с форой (-1). Честно говоря, не совсем понимаю, с чем это связано», — сказал Андронов.