«Манчестер Юнайтед» — «Ньюкасл»: ставка Романа Павлюченко на игру Кубка лиги

Бывший форвард «Спартака» и «Тоттенхэма» Роман Павлюченко дал прогноз на матч Кубка английской лиги «Манчестер Юнайтед» — «Ньюкасл».

Ставка: победа «Ньюкасла» за 2.75.

«В рамках Кубка английской лиги «Манчестер Юнайтед» сыграет с «Ньюкаслом». Я абсолютно не верю в нынешний «Манчестер Юнайтед». Думаю, «сороки» пройдут в следующую стадию турнира.

«Ман Юнайтед» смог выйти на небольшую серию побед недавно. Даже победы над не самыми сильными соперниками, такими как «Шеффилд» (2:1), «Брентфорд» (2:1) и «Копенгаген» (1:0), сейчас очень важны для коллектива. Ведь проблемы у подопечных тен Хага есть почти во всех линиях. Пока всё не может найти свою игру клуб, что стало ещё более очевидным на выходных — 0:3 от «Ман Сити» в дерби.

Лучшие прогнозы на сегодня.

А вот «Ньюкасл» более стабилен в этом сезоне. В большинстве встреч клуб побеждал, даже несмотря на большое количество травмированных. Чего только стоит победа над «ПСЖ» в Лиге чемпионов — 4:1. Также недавно подопечные Хау смогли справиться с «Ман Сити» в Кубке (1:0) и с «Кристал Пэлас» в АПЛ (4:0).

Да, время от времени «Ньюкасл» терпит неудачи, недавно проиграл «Боруссии» в ЛЧ (0:1). Но эти результаты не сравняются с проблемами «Ман Юнайтед». «Красным дьяволам» очень тяжело играть с сильными соперниками все 90 минут. Есть вопросы к обороне команды. А ведь «сороки» уверенно играют в атаке, часто много забивают», — сказал Павлюченко.