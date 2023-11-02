ЦСКА — «Оренбург»: прогноз Егора Титова на игру Кубка России в Москве

Экс-капитан «Спартака» и сборной России по футболу Егор Титов сделал прогноз на матч ЦСКА – «Оренбург» в 6-м туре группового этапа Пути РПЛ Кубка России сезона-2023/2024.

Ставка: обе забьют — нет за 2.30.

«Матч, который по большому счёту уже ничего не решает. Не уверен, что той или другой команде принципиально занять первое место в группе, это ни на что не повлияет, как мне кажется. Всё равно в плей-офф в Пути РПЛ играть и дома, и в гостях.

Лучшие прогнозы на сегодня.

Я думаю, что сейчас обе команды больше заботятся о чемпионате. ЦСКА хочет до зимней паузы попасть в тройку, а «Оренбургу» надо подниматься из зоны вылета. Наверняка очень много изменений будет и у тех и у других. ЦСКА практически вторым составом выйдет, «Оренбург» тоже побережёт лидеров для игры дома с «Ростовом». Она на этом этапе сезона гораздо важнее.

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Так что цельного футбола не жду. Будет много брака, ошибок. Где-то может не хватить эмоций. Одни потратили их с лидером чемпионата, другие отыгрывались в тумане в Самаре. Как мне кажется, кто первый забьёт, тот не позволит сопернику отыграться. И это может быть даже «Оренбург», потому что Федотов выпустит всю свою молодёжь. Ставлю на «обе забьют – нет». 0:0 тоже вполне может быть», — сказал Титов.