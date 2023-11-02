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ЦСКА — «Оренбург»: прогноз Эдуарда Мора на матч группового этапа Кубка России

ЦСКА — «Оренбург»: прогноз Эдуарда Мора на матч группового этапа Кубка России
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Известный в прошлом футболист Эдуард Мор дал прогноз на матч Кубка России ЦСКА — «Оренбург».

Ставка: обе забьют и ТБ 2.5 за 1.95.

«Оренбург» уже все задачи в Кубке решил. Он может экспериментировать с составом. Тем более дела у команды в чемпионате идут не очень хорошо. И главному тренеру нужно посмотреть на ближайший резерв.

Лучшие прогнозы на сегодня.

Думаю, будет ротация и у ЦСКА. Потому что вся нагрузка выпадает на минимальное количество футболистов. Им нужен отдых. Я думаю, мы увидим в деле резервистов, которые захотят себя проявить во всех отношениях.

Fonbet Кубок России . Группа A
02 ноября 2023, четверг. 18:30 МСК
ЦСКА
Москва
Не начался
Оренбург
Оренбург
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Мне кажется, игра будет открытой во всех отношениях. Сложно предсказать победителя. Но, учитывая проблемы ЦСКА в обороне, где нужно выпускать новые сочетания футболистов, голы в этом матче мы увидим и обе команды отличатся. Тем более у «Оренбурга» хорошая линия атаки, как и у ЦСКА», — сказал Мор.

Армейцы с короткой обоймой движутся вперёд:
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