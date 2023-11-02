«Динамо» — «Пари НН»: ставка Александра Мостового на матч Кубка России

Легендарный форвард «Спартака», испанской «Сельты» и сборной России Александр Мостовой предложил ставку на матч Кубка России «Динамо» — «Пари НН».

Ставка: победа «Динамо» с форой (-1) за 1.80.

«Динамо» и «Пари НН» встретятся в 6-м туре Кубка России. Соперники находятся в разной форме. Уверен тут в победе москвичей.

«Динамо» выступает достаточно неплохо в последнее время. Сейчас клуб идёт на серии без поражений из пяти игр. В том числе проводили подопечные Лички встречи с сильными соперниками, в которых не уступали – 3:0 со «Спартаком», 0:0 с «Локомотивом» и 2:1 с «Уралом».

Лучшие прогнозы на сегодня.

При этом в Кубке ситуация у «Динамо» не такая простая. За тур до финиша клуб идёт вторым и уже не опередит лидирующий «Спартак» — между ними четыре очка. Однако «Краснодар» с третьего места уступает москвичам только по дополнительным параметрам. Так что команду устроит сегодня только победа – есть риск попасть в Путь регионов Кубка России.

А вот для «Пари НН» уже никакой интриги в этом Кубке России нет. Команда идёт последней в квартете с двумя баллами – она не успеет догнать соперников. В турнире нижегородцы идут на серии из четырёх поражений.

Собственно, не лучшим образом коллектив выступает и в чемпионате России. Там подопечные Юрана чередуют победы и поражения. Обыгрывал недавно «Пари НН» не таких уж сильных соперников – 1:0 с «Сочи» и 2:0 с «Крыльями Советов».

Я тут отдаю предпочтение хозяевам поля. «Динамо» и сильнее своего соперника, и имеет мотивацию. Если москвичи сейчас потеряют очки, то могут опуститься на третье место. Так что «Пари НН» тут не на что рассчитывать», — сказал Мостовой.