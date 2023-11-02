«Динамо» Москва – «Пари НН»: прогноз Константина Генича на встречу Кубка России

Комментатор чемпионата России и еврокубков Константин Генич сделал прогноз на матч «Динамо» Москва – «Пари НН» в 6-м туре группового этапа Пути РПЛ Кубка России сезона-2023/2024.

Ставка: победа «Динамо» и ТМ 4.5 за 1.80.

«Динамо» сыграет против немотивированного «Пари НН», который с 2 очками уже всех шансов лишился. Поэтому Юран выставит смешанный состав, ближе ко второму. Может быть, сыграет Гоцук, пропустивший матч чемпионата из-за дисквалификации. «Динамо» все держит в своих руках, «Динамо» обязательно надо побеждать, и тогда уже можно не смотреть, как сыграет «Краснодар» со «Спартаком» в параллельном матче.

Лучшие прогнозы на сегодня.

«Динамо» играет дома. Учитывая, что динамовцы потеряли очки в конце матча с «Пари НН» в чемпионате, конечно, зуб определенный на команду Сергея Юрана имеется. Я думаю, что победа над «Уралом» должна какую-то новую струю такого позитива впрыснуть в команду. Игроки «Динамо», почувствовав этот вкус побед, должны продолжить на этой же волне.

«Динамо» просто более мотивировано на эту встречу, чем «Пари НН». Мой прогноз — победа «Динамо» и тотал меньше 4,5. Хоть «Пари НН» и показывает результативный футбол в Кубке, я сомневаюсь, что здесь будет прям серьезно большой разгром. Можно сыграть «Динамо» с форой (-1,5). Ну, либо «победа «Динамо» и тотал меньше 4,5» за 1,8 — как основной прогноз», — сказал Генич.