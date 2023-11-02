«Динамо» Москва – «Пари НН»: прогноз Егора Титова на игру Кубка России 2 ноября

Экс-капитан «Спартака» и сборной России по футболу Егор Титов сделал прогноз на матч «Динамо» Москва – «Пари НН» в 6-м туре группового этапа Пути РПЛ Кубка России сезона-2023/2024.

Ставка: ТМ 2.5 за 1.87.

«Динамо» обеспечило себе продолжение борьбы в Кубке России, а «Пари НН» заранее вылетел. Шансов у нижегородцев не осталось. Юран ещё на прошлых стадиях выпускал в кубковых встречах молодых, практически второй состав. Здесь будет ровно то же самое. У «Динамо» тоже будет серьёзная ротация. К моменту начала встречи будет известно, какой результат понадобится динамовцам, чтобы занять второе место. Если «Краснодар» не победит «Спартак» в Москве, что вполне вероятно, то бело-голубые никуда не полетят. Они будут спокойно переигрывать молодёжь «Нижнего». 1-2 мяча забьют и выиграют — так мне видится эта ситуация. Выплёскивать сейчас все эмоции просто не нужно. Но «Динамо» захочет выиграть для уверенности.

Юран уже показал, что он стратег, что может какие-то матчи приносить в жертву. Это один из таких. Но всё равно вряд ли уж очень много нижегородцы пропустят. Да, в Краснодаре крупно уступили, но это было стечение обстоятельств. Такого вполне могло и не быть. Так что здесь я ставлю на тотал меньше 2.5. Максимум 2:0», — сказал Титов.